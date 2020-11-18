После закрытия компании Essential ее бывшие сотрудники основали новый стартап, но уже без одного из разработчиков Android Энди Рубина. Стартап под названием OSOM ориентирован на предоставление пользователям большего контроля над своими личными данными.

В интервью CNET один из основателей OSOM Джейсон Китс сообщил, что в компании сейчас работает девять человек, восемь из которых ранее были в Essential. По его словам, OSOM не намерен идти по стопам бывшей компании.

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Что известно

Китс сообщил, что стартап сосредоточится на вопросах конфиденциальности данных. Он указал на необходимость предоставления пользователям возможности распоряжаться своими данными.

У Essential было 80 процентов отличной идеи. Но нам нужно было придумать то, что действительно принесло бы эти последние 20. Необходимо дать людям выбор. На данный момент у них нет выбора, кому и как передавать личную информацию. Мы хотим, чтобы потребители контролировали свою конфиденциальность, владели своими данными,

– сообщил Джейсон Китс.

OSOM планирует заниматься разработкой как программного, так и аппаратного обеспечения. В течение следующих трех лет он планирует выпустить на рынок до восьми продуктов. Сообщается, что когда OSOM в конечном итоге представит смартфон, он попытается максимально снизить цену, не жертвуя функциональностью.

В компании рассчитывают и в дальнейшем использовать в своих смартфонах чипсеты Qualcomm и датчики изображения Sony. Свой первый продукт OSOM планирует запустить в конце 2021 года.