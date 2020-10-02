У некоторых пользователей почтового сервиса Gmail исчезла кнопка Select all conversations (Выбрать все цепочки). Она позволяет быстро выделить как прочитанные, архивировать или удалить большое количество сообщений за один раз.

Однако, сейчас эта кнопка исчезла из интерфейса Gmail. Об этой проблеме сообщают многие пользователи, передает издание The Verge.

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Пользователи заметили отсутствие кнопки примерно неделю назад. Они начали жаловаться на форумах поддержки Gmail. Однако, даже специалисты поддержки не были проинформированы об этих изменениях.

@gmail Hey, how come there's no longer an option to "Select all conversations" to mark thousands as read at once?



I'm typing "is: unread" + selecting the "All" check box, but instead of "Select all conversations" at the top of my screen, it says "No results found"...? pic.twitter.com/dercwGE5OE — Laura McQuillan (@mcquillanator) September 30, 2020

Реакция Google

В корпорации проблему признали. Также там добавили, что разработчики случайно удалили эту кнопку. При этом компания пообещала вернуть эту кнопку "как можно скорее".

"Мы работаем над тем, чтобы вернуть в Gmail функцию, которая позволяет выбрать все цепочки, имеющие такой же поисковый запрос. Эта функция была удалена случайно", – признал представитель Google.