Одно из неудобств популярного мессенджера WhatsApp – регулярное переполнение хранилища смартфона при обмене файлами. Чтобы освободить память устройства, пользователям приходится удалять "тяжелый" контент вручную или очищать весь кэш целиком – но похоже, что вскоре ситуация изменится к лучшему.

По данным инсайдеров, разработчики программы уже тестируют апдейт с расширенной "мультимедийной" функциональностью, сообщает Gadgets.

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Что изменится

Интернет-ресурс WABetaInfo опубликовал скриншот интерфейса бета-версии WhatsApp, который находится на стадии закрытого тестирования. Судя по изображению, вскоре мессенджер получит встроенный файловый менеджер, с помощью которого пользователи смогут контролировать объем памяти, занимаемый мультимедийным контентом в истории переписок.



Вскоре мессенджер получит файловый менеджер

Кроме того, в мессенджер, по данным источника, будет интегрирован алгоритм разумной очистки памяти, который подскажет, какие файлы занимают наибольший объем накопителя, и покажет их эскизы для "распознавания".

Другие изменения

Кроме изменения дизайна раздела "Использование хранилища", в новой версии WhatsApp будет доступна функция сортировки чатов в порядке убывания по объему занимаемого дискового пространства. По заявлению инсайдеров WABetaInfo, разработчики еще "обкатывают" новую функциональность программы, и сроки релиза обновленной стабильной версии WhatsApp неизвестны.