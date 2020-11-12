Огромный радиотелескоп Аресибо продолжает разрушаться – лопнул еще один трос, есть риск каскадного разрушения. В конце лета он потерял часть своего зеркала

Один из поддерживающих тросов оторвался от мачты и упал на тарелку. Но не успели начаться восстановительные работы, как разрушился еще один трос – на этот раз основной, пишет ucf.

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Что произошло

Обсерватория Аресибо – один из самых мощных инструментов современных радиоастрономов. Конструкция расположена в Пуэрто-Рико. Несмотря на свой возраст, она активно используется. Одна из особенностей телескопа – в форме главного зеркала: оно не параболическое, а сферическое. Благодаря этому стационарная тарелка диаметром более 300 метров может фокусироваться не только на области неба прямо над собой, но и в 40-градусном конусе. На высоте 150 метров над ней подвешена платформа весом 900 тонн, что удерживается с помощью сложной системы тросов. Платформа несет на себе вторичный и третичный отражатели, которые могут перемещаться, фокусируя телескоп на определенной области неба.

В августе 2020 года телескоп сломался. Из железобетонной мачты вырвало вспомогательный трос, поддерживавший платформу. Падая, он повредил часть тарелки и защитный купол вторичного отражателя.

10 ноября хотели начать восстановительные работы, но за три дня до этого случилась еще одна поломка более серьезная. Лопнул один из основных тросов. Теперь массивная конструкция осталась висеть всего на 16 кабелях. Инженеры подозревают, что это произошло из-за возросшей и неравномерной нагрузки. Если дело в этом, то существует риск каскадного разрушения – остальные тросы также начнут обрываться один за другим.

К счастью, во время аварии никто не пострадал. Причины обрыва все еще устанавливаются. По одной из версий, цепочка поломок запустила особенность производства. Когда телескоп строили в 1960-е, мало кто рассчитывал, что он будет активно функционировать так долго. Запас прочности деталей конструкции закладывался всего на 50 лет.

В ближайшее время специалистам обсерватории предстоит придумать, как не допустить падения 900 тонн с высоты 150 метров.