Научное сообщество все еще оправляется от обрушения одного из крупнейших радиотелескопов на планете в Аресибо (Пуэрто-Рико), которое произошло два дня назад. Национальный научный фонд (NSF) опубликовал шокирующие кадры обрушения обсерватории "Аресибо".

На видео, зафиксированном 1 декабря, прекрасно виден конкретный момент обрыва опорных тросов, сообщает 24 канал. Как следствие – массивная подвесная конструкция весом 900 тонн упала на сферическую антенну обсерватории шириной 305 м.

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На видео видно, что сперва оборвалось несколько тросов, в результате чего платформа пошатнулась наружу и ударилась о край сферы. Следствием обвала рефлектора стали разрушение вершин трех опорных башен, окружающих "Аресибо", к которым были присоединены тросы для удержания платформы в воздухе, а также главного зеркала телескопа.

Разрушение телескопа "Аресибо", видео:

Видео обрушение было снято камерой, расположенной в Центре управления операциями в "Аресибо", а также с дрона, который находился над платформой во время обрушения.

Оператору удалось настроить камеру дрона, как только платформа начала падать, и зафиксировать момент удара. NSF, который осуществляет надзор за "Аресибо", ежечасно контролировал обсерваторию с помощью дронов с тех пор, как от инженерной службы в ноябре поступило предупреждение о том, что здание находится на грани обрушения.

"Я думаю, нам просто повезло, и оператор беспилотника проявил смекалку, заметив, что происходит, и сумев повернуть камеру", – сообщила Эшли Заудерер (Ashley Zauderer), менеджер программы NSF обсерватории «Аресибо», в ходе пресс-конференции.

Перед журналистами также выступил Ральф Гом (Ralph Gaume), директор отдела астрономических наук NSF, который сообщил, что "полную оценку убытков, нанесенных обрушением, и его влияния на окружающую среду фонд сделает до конца недели.

Восстановят ли телескоп Аресибо?

NSF не исключает возможность восстановления или перестройки объекта, но на это потребуется значительная сумма.