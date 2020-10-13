Разрушить монополию: в США хотят заставить Google продать браузер Chrome
Министерство юстиции США ищет пути преодоления монополии Google на рынках поиска и рекламы. Прокуроры готовят иск против компании.
Таким образом пытаются заставить компанию продать доминирующий на рынке браузер Chrome, сообщает издание Politico. В Google и Министерстве юстиции отказались от комментариев.
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Что происходит
В ходе расследования Министерство юстиции и государственные прокуроры спросили у конкурентов и третьих сторон их мнение относительно того, какой бизнес Google должен продать. И браузер, который запустили в 2008 году, был в центре обвинений соперников в том, что поисковый гигант использует доступ к веб-истории пользователей для содействия своему рекламному бизнесу. Chrome занимает лидерские позиции на рынке США. На браузер приходится 94% поисковых запросов с мобильных телефонов и 81% с компьютеров.
Что касается самого рекламного бизнеса, то Google постепенно покупала разнообразные компании и стартапы, специализирующихся на онлайн-рекламе: Admob, DoubleClick, Invite Media и AdMeld. В результате, охватила все этапы покупки и продажи интернет-рекламы.
Этим власть не ограничивается. Google обвиняют в злоупотреблении контролем над рынком онлайн-поиска. Помимо требования продать браузер, прокуроры могут также обратиться в суд с просьбой ограничить способ, которым Google использует данные, полученные из Chrome. Собираются рассматривать и то, как Google использует Android для монополизации этого направления.
Google может продать свой браузер / фото: 9to5google
Что этому предшествовало
Ранее мы писали, что в США хотят раздробить такие крупные компании как Apple, Google, Amazon и Facebook, чтобы устранить их монополию на рынке.
Судебный подкомитет по антимонопольному праву опубликовал доклад на 450 страниц по результатам 16-месячного расследования. В нем показали выводы из слушаний, интервью и 1,3 млн документов. По мнению авторов, компании Apple, Amazon, Facebook и Google стали монополиями, которые необходимо сдерживать.
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Какие отрасли контролируют компании:
- Apple – монополия в сфере iOS-устройств;
- Amazon – контроль над большинством ритейлеров и поставщиков;
- Facebook – монополия на рынках онлайн-рекламы и социальных сетей;
- Google – монополия на рынках поиска и поисковой рекламы.