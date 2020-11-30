Китайская компания Realme работает над флагманским смартфоном, который выйдет на рынок под именем Ace. Презентация, вероятно, состоится в первом квартале 2021 года.

Интересно, что новинка получит мощный процессор Snapdragon 875, который должны презентовать до конца следующей недели, сообщает Gizmochina.

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Что еще известно

Как говорят источники, новый смартфон получит 8 вычислительных ядер, включая "суперядро" Cortex-X1. В состав изделия также войдут графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

Realme Ace получит тонкий корпус. Вероятно, он будет оснащен быстрой зарядкой UltraDart мощностью 125 Вт: она позволяет полностью восполнить запас энергии батареи емкостью 4000 мач всего за 20 минут.

Относительно других технических характеристик Realme Ace, то пока их не разглашают. Можно предположить, что он будет иметь многомодульную камеру с большим количеством режимов съемки и дисплей с разрешением не ниже Full HD +.

Нет информации о цене. Но Realme – производитель недорогих смартфонов, поэтому можно ожидать, что и эта разработка будет доступна.