Компания realme расширила фирменный ассортимент и представила свою первую электрическую зубную щетку M1 Sonic с ультразвуковым моторчиком и рядом функций для ухода за полостью рта. Помимо доступной цены, особенностью новинки также стало длительное время автономной работы от одного заряда.

На корпусе аксессуара предусмотрена специальная насадка толщиной 3,5 миллиметра для предотвращения травмирования ротовой полости. В роле индикатора износа рабочей поверхности предусмотрены щетинки синего цвета, которые со временем тускнеют, напоминая пользователю о необходимости замены чистящего блока, рассказывает Pricebaba.

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Особенности электрощетки от realme

Новинка защищена от попадания воды по стандарту IPX7 и оборудована моторчиком с частотой вибраций около 34 тысяч раз в минуту. Конструкция щетки также предусматривает изгиб верхней части корпуса на 10° для удобства чистки зубов. Максимальный шум во время работы составляет 60 дБ.

Предусмотрены четыре режима работы устройства:

мягкий;

ежедневный;

отбеливание;

полировка.

Электрощетка M1 Sonic от realme

Атономнисть и цена

Заявленная производителем автономность модели составляет до 90 дней при ежедневном использовании на одном заряде АКБ емкостью 800 мАч, при этом полная зарядка Realme M1 Sonic занимает 4,5 часа. Присутствует и возможность беспроводной "дозаправки" – всего пять минут на док-станции обеспечат до двух дней работы новинки.

Стоимость realme M1 Sonic в Индии составляет 28 долларов (775 гривен).