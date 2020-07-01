Молодой китайский бернд Realme провел в Украине большую презентацию и представил на нашем рынке ряд новинок. В частности, внимание привлекает телевизор Realme Smart TV.

Во время презентации производитель сообщил, что телевизоры Realme TV будут доступны в двух размерах, с экранами диагональю 32 и 43 дюйма. Интересно, что модели получили очень тонкие рамки по всему периметру экрана. Угол обзора – 178 градусов. Также устройством можно управлять с помощью смартфона.

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Что еще интересного

Новинка поддерживает технологию обработки изображения Chroma Boost Picture Engine, которая улучшает качество картинки. Пиковая яркость экрана составляет 400 кд/м2.

Устройство работает на базе 4-ядерного 64-разрядной однокристальной системы MediaTek, не использовавшейся ни в одном другом телевизоре. Графический ускоритель здесь Mali-470 MP3. Также здесь предусмотрено гигабайт оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.

Realme Smart TV стартует в продаже с 15 июля / Пресс-служба Realme

Телевизор оснащен четырьмя громкоговорителями суммарной мощности 24 Вт и поддержкой Dolby Audio.

Realme Smart TV работает под управлением операционной системы Android TV. Также предусмотрены кнопки для YouTube, Amazon Prime Video и Netflix.

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Цена

Младшая версия Realme Smart TV с диагональю стоит 4399 гривен ;

; Модель с диагональю 43 дюйма оценили в 7499 гривен.

Новинка поступит в продажу 15 июля. Если оформить предзаказ, то можно получить в подарок наушники realme Buds Wireless.