Realme Watch: новые умные часы по цене фитнес-трекера
Бренд Realme – новичок на украинском рынке. Во время презентации нам показали первые умные часы компании – Realme Watch. Сразу бросается в глаза очень доступная цена. Но это далеко не все преимущество этого девайса.
Новинку испытывал и 24 канал. Поэтому мы можем рассказать главные преимущества Realme Watch.
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Дизайн
Выглядят эти умные часы, я бы сказала, классически – квадратный модуль с единственной кнопкой на боковой грани. Она практически не выпирает из корпуса, это удобно, потому что не цепляется за одежду или другие предметы.
Диагональ OLED-экрана составляет 1,4 дюйма с разрешением 320×320. Для дополнительной защиты здесь предусмотрено покрытие Gorilla Glass 3.
Realme Watch – удачный компаньон для занятий спортом / 24 канал
Максимальная яркость часов составляет 380 нит. Яркость можно регулировать вручную. Я использовала 60% и этого было вполне достаточно для хорошей видимости даже на улице при ярком свете.
Относительно эргономики, то смарт-часы очень комфортно сидят на руке. Они очень легкие и тонкие по сравнению с аналогами, поэтому с ним удобно заниматься спортом и даже спать.
Интерфейс
Для синхронизации со смартфоном нужно предварительно установить приложение Realme Link. Кстати, важно, часы синхронизируются только с Android, с iPhone этот девайс пока "не дружит". Приложение для iOS пока находится на стадии разработки.
Realme Watch можно купить со скидкой / 24 канал
В общем, это приложение довольно просто в управлении. Как и интерфейс самих часов. Свайпая вправо пользователь переходит к функциям, которые использует чаще всего. Если провести вверх, то открываются все функции.
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Можно самостоятельно выбрать циферблат – пока есть 6 вариантов. Однако уже вскоре компания расширит выбор.
Функционал
Сам производитель позиционирует эти часы, как спортивные. Меня тоже больше интересовали сами эти функции, ведь за время карантина полностью перешла на домашние тренировки. В Realme Watch на выбор у пользователя есть 14 режимов:
- аэробика,
- силовая тренировка,
- эллиптический тренажер,
- бадминтон,
- баскетбол,
- теннис,
- футбол,
- бег,
- беговая дорожка,
- велотренажер,
- велосипед,
- йога,
- прогулка,
- крикет.
Для некоторых режимов требуется доступ к местоположению через GPS (доступ нужно предоставить через смартфон, немного мешает, если уже готов к тренировке). После тренировки можно получить отчет, в частности время, среднее сердцебиение и сожженные калории.
В Realme Watch 14 спортивных режимов / 24 канал
Также часы умеют проводить мониторинг сердечного ритма в реальном времени (проверяла вместе с профессиональным аппаратом – отклонение буквально на несколько единиц). Конечно, они оснащены шагомером, тоже работает довольно точно – день я ходила сразу с двумя смарт-часами (Realme Watch и Apple Watch) – показатели практически не отличались.
Девайс проводит замеры уровня кислорода в крови (SpO2), а также мониторинг сна. Проверить достоверность этих функций было уже сложнее.
С помощью Realme Watch можно удаленно управлять камерой и музыкой на смартфоне. В частности, можно переключать треки, регулировать громкость и тому подобное.
Автономность
Отдельно стоит обратить внимание на автономность. Здесь они приятно удивляют. Несмотря на очень активное использование для трекинга спортивных занятий (5 дней в неделю) девайса хватало на 7 дней полноценной работы. Согласитесь, очень неплохо, ведь большинство умных часов живут 1-2 дня.
Realme Watch: приятно удивляет автономность / 24 канал
Цена
Рекомендованная стоимость Realme Watch во время презентации составляла 1 599 гривен. При этом уже сейчас часы можно приобрести со скидкой – 1 299 гривен.
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Стоит ли брать
По функционалу Realme Watch выглядит как более продвинутая версия фитнес-трекера. Однако, с таким соотношением цена/качество сейчас сложно найти конкурента.
Realme Watch заинтересует любителей спорта / 24 канал
Поэтому если вы ищете ищете девайс для занятий спортом, то советую обратить внимание на Realme Watch. Получите хороший фитнес-браслет и как бонус – управление камерой и музыкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Realme Watch
- ДисплейДиагональ: 1,4 дюйма
Разрешение: 320х320
Защита от воды: IP68
- АвтономностьЕмкость: 160 мАч
Тип: Li-Ion
- ГабаритыРазмер: 36.5 x 11.8 x 256 мм
Вес: 31 г
- Совместимость с ОСAndroid