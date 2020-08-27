Бренд Realme – новичок на украинском рынке. Во время презентации нам показали первые умные часы компании – Realme Watch. Сразу бросается в глаза очень доступная цена. Но это далеко не все преимущество этого девайса.

Новинку испытывал и 24 канал. Поэтому мы можем рассказать главные преимущества Realme Watch.

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Дизайн

Выглядят эти умные часы, я бы сказала, классически – квадратный модуль с единственной кнопкой на боковой грани. Она практически не выпирает из корпуса, это удобно, потому что не цепляется за одежду или другие предметы.

Диагональ OLED-экрана составляет 1,4 дюйма с разрешением 320×320. Для дополнительной защиты здесь предусмотрено покрытие Gorilla Glass 3.

Realme Watch – удачный компаньон для занятий спортом / 24 канал

Максимальная яркость часов составляет 380 нит. Яркость можно регулировать вручную. Я использовала 60% и этого было вполне достаточно для хорошей видимости даже на улице при ярком свете.

Относительно эргономики, то смарт-часы очень комфортно сидят на руке. Они очень легкие и тонкие по сравнению с аналогами, поэтому с ним удобно заниматься спортом и даже спать.

Интерфейс

Для синхронизации со смартфоном нужно предварительно установить приложение Realme Link. Кстати, важно, часы синхронизируются только с Android, с iPhone этот девайс пока "не дружит". Приложение для iOS пока находится на стадии разработки.

Realme Watch можно купить со скидкой / 24 канал

В общем, это приложение довольно просто в управлении. Как и интерфейс самих часов. Свайпая вправо пользователь переходит к функциям, которые использует чаще всего. Если провести вверх, то открываются все функции.

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Можно самостоятельно выбрать циферблат – пока есть 6 вариантов. Однако уже вскоре компания расширит выбор.

Функционал

Сам производитель позиционирует эти часы, как спортивные. Меня тоже больше интересовали сами эти функции, ведь за время карантина полностью перешла на домашние тренировки. В Realme Watch на выбор у пользователя есть 14 режимов:

аэробика,

силовая тренировка,

эллиптический тренажер,

бадминтон,

баскетбол,

теннис,

футбол,

бег,

беговая дорожка,

велотренажер,

велосипед,

йога,

прогулка,

крикет.

Для некоторых режимов требуется доступ к местоположению через GPS (доступ нужно предоставить через смартфон, немного мешает, если уже готов к тренировке). После тренировки можно получить отчет, в частности время, среднее сердцебиение и сожженные калории.

В Realme Watch 14 спортивных режимов / 24 канал

Также часы умеют проводить мониторинг сердечного ритма в реальном времени (проверяла вместе с профессиональным аппаратом – отклонение буквально на несколько единиц). Конечно, они оснащены шагомером, тоже работает довольно точно – день я ходила сразу с двумя смарт-часами (Realme Watch и Apple Watch) – показатели практически не отличались.

Девайс проводит замеры уровня кислорода в крови (SpO2), а также мониторинг сна. Проверить достоверность этих функций было уже сложнее.

С помощью Realme Watch можно удаленно управлять камерой и музыкой на смартфоне. В частности, можно переключать треки, регулировать громкость и тому подобное.

Автономность

Отдельно стоит обратить внимание на автономность. Здесь они приятно удивляют. Несмотря на очень активное использование для трекинга спортивных занятий (5 дней в неделю) девайса хватало на 7 дней полноценной работы. Согласитесь, очень неплохо, ведь большинство умных часов живут 1-2 дня.

Realme Watch: приятно удивляет автономность / 24 канал

Цена

Рекомендованная стоимость Realme Watch во время презентации составляла 1 599 гривен. При этом уже сейчас часы можно приобрести со скидкой – 1 299 гривен.

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Стоит ли брать

По функционалу Realme Watch выглядит как более продвинутая версия фитнес-трекера. Однако, с таким соотношением цена/качество сейчас сложно найти конкурента.

Realme Watch заинтересует любителей спорта / 24 канал

Поэтому если вы ищете ищете девайс для занятий спортом, то советую обратить внимание на Realme Watch. Получите хороший фитнес-браслет и как бонус – управление камерой и музыкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Realme Watch