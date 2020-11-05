Realme Watch S: недорогие смарт-часы с автономностью более 2 недель
Компания Realme официально представила умные наручные часы Watch S с большим временем автономной работы. Они похожи по функциям на фитнес-трекеры.
О старте продаж сообщает официальный сайт производителя Realme.
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Что известно
Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава и оснащен круглым 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 360x360 пикселей. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass. В боковой части расположены две физические кнопки управления.
Часы способны круглосуточно отслеживать изменения частоты сердечных сокращений и уровень насыщения крови кислородом. Среди функций также мониторинг сна.
Realme Watch S – новые умные часы / фото Realme
Конечно же, часы способны измерять и традиционные показатели вроде количества сделанных шагов и потраченных калорий. В наличии 16 спортивных режимов, а также защита от пыли и влаги: устройству не страшно погружение под воду на глубину до полутора метров.
Подключить к смартфону часы можно с помощью Bluetooth 5.0. Батарея емкостью 390 мАч обеспечит до 15 суток работы. Пользователям также будут доступны более чем 100 вариантов оформления циферблата.
Цена
Цена часов Realme Watch S составит около 90 долларов – почти 2 600 гривен.
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