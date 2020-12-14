Ресурс Reddit объявил о покупке платформы для коротких роликов Dubsmash и интегрирует свои инструменты для создания видео. Условия сделки не разглашаются. Dubsmash сохранит свою марку.

Dubsmash сейчас является одним из главных конкурентов TikTok. В 2015 году приложение было достаточно популярным среди пользователей, но позже переживало проблемы с падением активности. Чтобы выйти из кризиса сервис начал преобразование в социальную платформу. Сейчас компания привлекла 20,2 миллиона долларов инвестиций в том числе со стороны таких фондов, как Lowercase Capital, Index Ventures, Eniac Ventures, Heartcore Capital и Sunstone Life. Об этом пишет TechCrunch.

Интересно Представили Nokia PureBook X14: чем интересен первый ноутбук бренда

Что известно

Объясняя причину приобретения, Reddit заявила, что стремится к многообразию, отметив, что сообществами в приложении управляют молодые пользователи — примерно 25 процентов всех темнокожих подростков в США пользуются Dubsmash, а женщины составляют 70 процентов базы платформы. Компания также считает, что интеграция инструментов позволит пользователям Dubsmash и Reddit лучше самовыражаться.

Reddit обращает внимание на постоянно растущую популярность подобного формата контента. Большая часть содержания сайта все еще текстовая, а видео, анимация и изображения часто публикуются из других источников, поэтому интеграция Dubsmash может помочь Reddit создать собственную видеоплатформу.

Соучредители видеоресурса Сучит Даш, Йонас Дрюппель и Тим Шпехт присоединятся к руководству Reddit.