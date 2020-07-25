На аукционе Christie's продали редкий шифровальный аппарат Enigma M4 1944 года. За него заплатили 347 250 фунтов стерлингов (это 437 тысяч долларов или почти 12 миллионов гривен).

Как указано в Christie's, Enigma M4 – уникальный аппарат, который помог начать разработку первого программируемого компьютера.

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Чем уникален

Enigma M4 разработали по приказу командующего флотом немецких подводных лодок Карла Деница. Его стали использовать на флоте в 1941 году. Аппараты помогли скрывать расположение подводных лодок в течение года.

Enigma M4 считают редкими, так как после капитуляции Германии военные должны были уничтожить все экземпляры, чтобы они не попали к союзным войскам. Впоследствии аппараты Enigma уничтожить призвал и премьер Британии Уинстон Черчилль, таким образом он хотел сохранить секрет успехов в декодировании.

Правда, 15 таких машин нашли в бункере на военно-морской базе Германии в норвежском Тронхейме. В 2019 аукционный дом Sotheby's продал экземпляр Enigma M4 за 800 тысяч долларов.