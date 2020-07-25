Редкий экземпляр Enigma продали за почти полмиллиона долларов
На аукционе Christie's продали редкий шифровальный аппарат Enigma M4 1944 года. За него заплатили 347 250 фунтов стерлингов (это 437 тысяч долларов или почти 12 миллионов гривен).
Как указано в Christie's, Enigma M4 – уникальный аппарат, который помог начать разработку первого программируемого компьютера.
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Чем уникален
Enigma M4 разработали по приказу командующего флотом немецких подводных лодок Карла Деница. Его стали использовать на флоте в 1941 году. Аппараты помогли скрывать расположение подводных лодок в течение года.
Enigma M4 считают редкими, так как после капитуляции Германии военные должны были уничтожить все экземпляры, чтобы они не попали к союзным войскам. Впоследствии аппараты Enigma уничтожить призвал и премьер Британии Уинстон Черчилль, таким образом он хотел сохранить секрет успехов в декодировании.
Правда, 15 таких машин нашли в бункере на военно-морской базе Германии в норвежском Тронхейме. В 2019 аукционный дом Sotheby's продал экземпляр Enigma M4 за 800 тысяч долларов.