Бренд Redmi, что входит в состав компании Xiaomi, выпустил новый стильный Wi-Fi-роутер. Он получил название AX6 и оснащен 6 антеннами.

Новика также получила поддержку актуального стандарта Wi-Fi 6 (с пропускной способностью до 2976 Мбит/с), что делает передачу данных еще быстрее, передает igeekphone.com.

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Что еще интересного

Новинка рассчитана на подключение к сети сразу нескольких клиентских устройств без просадок скорости информации.

AX6 работает на базе 6-ядерного процессора Qualcomm и поддерживает два диапазона частот (2,4 ГГц + 5 ГГц) с двумя и четырьмя выделенными антеннами соответственно.

Как говорит производитель, роутер получил высокую устойчивость к помехам. Поддержка алгоритма коррекции ошибок LDPC и стандарта OFDMA уменьшает задержку соединения даже при подключении к интернету восьми устройств одновременно.

Новый роутер поддерживает режимы MU-MIMO 2x2 (160 МГц) и 4x4 (80 МГц) без необходимости их ручного переключения. Redmi AX6 совместим с гибридными сетями и может работать в одной беспроводной сети с более ранними моделями фирменных роутеров, включая Xiaomi AX1800, AX3600 и Redmi AX5.

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Цена

На китайском рынке AX6 оценили в 57 долларов (это примерно 1600 гривен).