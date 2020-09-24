Согласно инсайдам, бренд Redmi планирует выпустить первые умные часы. В Индии его могут представить совместно с наушниками Beat Drop.

В прошлом году, после презентации умных часов от Xiaomi Mi Watch, генеральный директор компании Redmi Лу Вейбинг обмолвился о возможности выхода аналогичного устройства от Redmi, сообщает Gizmochina.

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Характеристики

По предварительной информации, продукт Redmi с серийным номером HMSH01GE прошел сертификацию летом. В описании этот девайс называют "умными часами". Также Министерство промышленности и информационных технологий КНР согласовало выход умных часов на своей территории. В КНР аксессуар получил название REDMIWT01.

Предварительно, в устройстве будет установлена операционная система MIUI For Watch, которую представила Xiaomi в прошлом году. Также, согласно инсайдам от пользователя под ником Digital Chat Sation, умные часы будут отличаться от конкурентов значительно более длинной работой без подзарядки.

Когда ждать

Компания планирует выпустить свои первые часы в Индии вместе с наушниками Beat Drop 29 сентября. Глобальная презентация должна состояться в октябре.