Первые и истории бренда Redmi умные часы можно считать долгожданной новинкой. 26 ноября состоялась официальная дата презентации девайса.. Смарт-часы Redmi Watch получили модуль NFC, а также компактный форм-фактор и доступную цену.

Как сообщает Gizmochina, Redmi Watch получил квадратный корпус с матовым покрытием и 2,5 D-стеклом. Его вес составляет всего 35 граммов.

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Что еще интересного

Диагональ корпуса составляет 1,4 дюйма. На выбор у пользователя несколько цветных ремешков: черный, цвета слоновой кости, синий, вишнево-розовый и зеленый.

Также пользователям предлагают 20 циферблатов. Кроме того, новинка может проводить постоянное отслеживание пульса, мониторинг качества сна и поддержку 7 спортивных режимов.

Презентовали Redmi Watch / Фото gizmochina.com

Автономная работа новинки составляет до 12 дней. Также есть поддержка голосового помощника Xiao Ai и защита от воды (5ATM).

Цена

Redmi Watch поступит в продажу в декабре. Их розничная цена составит 45 долларов (1300 гривен).