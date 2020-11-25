Первые умные часы от бренда Redmi точно можно назвать долгожданным девайсом. Redmi – это суббренд Xiaomi, отличающийся более доступной продукцией. Поэтому можно предположить, что Redmi Watch тоже станет бюджетным вариантом.

Руководство Redmi уже официально подтвердило дату выхода первых умных часов бренда, сообщает igeekphone.com.

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Когда покажут

Презентация умных часов Redmi состоится 26 ноября, вместе с выходом смартфона Redmi Note 9 Pro 5G. Стоимость новинки пока не сообщается.



Тизер Redmi Watch / Фото igeekphone.com

Что известно

Производитель также уже обнародовал тизер, из которого становится понятно, что девайс получит прямоугольный корпус. Ранее в базе регулятора FCC уже нашли упоминание о загадочном девайсе с кодовым номером REDMIWT02. Информаторы говорят, что именно этим устройством и являются смарт-часы.

Ранее источники сообщали, что устройство получит 1,41-дюймовый экран, модули GPS и Bluetooth 5.1, аккумулятор емкостью 230 мАч, а также функцию круглосуточного мониторинга сердцебиения.