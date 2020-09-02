Зарегистрировать ФЛП в "Дия" пока невозможно. Разработчики решили временно приостановить регистрацию из-за большой нагрузки, а также усовершенствовать получение услуг.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

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"Мы временно приостанавливаем прием заявлений по регистрации ФЛП, чтобы решить проблему значительной нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получения услуг", – говорят в Минцифре.

При этом там добавили: поданные ранее заявления прорабатываются, все данные будут сохранены.

Когда услуга заработает

Эксперты планируют исправить все проблемы примерно за неделю. Однако, точную дату возобновления регистрации для ФЛП обещают сообщить позже.

Напомним, в августе "Дия" почти 2 недели не могла принимать документы на регистрацию юрлиц и ФЛП. Это было связано с техническими работами – в тот период проводили обновление софта ЕГР и запускали новое программное обеспечение для ЕГР.