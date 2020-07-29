В августе сервис Дия не сможет принимать документы на регистрацию юрлиц и ФЛП. Это связано с техническими работами. Проблему должны решить в течение 10 дней.

В августе будут проводить технические работы в Едином госреестре юрлиц, передает Министерство цифровой трансформации.

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Что происходит

Министерство юстиции будет проводить обновление софта ЕГР. Будут запускать новое программное обеспечение для ЕГР.

Как говорят в Министерстве, эти технические трансформации должны упростить принятие документов для администраторов ЦПАУ и облегчить процесс регистрации.

Когда

Обновления продлится с 5 00:00 по 16 августа 23:59. Именно на этот период регистрация ФЛП будет приостановлена. В этот период пользователи не смогут открыть, закрыть или внести изменения в ФЛП/ООО на портале diia.gov.ua.

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В Минцифры также добавили, что те документы, которые будут представлены в 00:00 5 августа, должны быть проработаны до конца рабочего дня 7 августа.