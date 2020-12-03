Разработчики AnTuTu подвели итоги ноября, опубликовав список рекордсменов популярного бенчмарка. Помимо флагманских устройств, в отдельной дисциплине за звание самого мощного соревновались и аппараты средней ценовой категории.

Лидерами списка топовых моделей оказались Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro с процессором Kirin 9000 с результатами 698 654 и 684 069 баллов соответственно. На третьем месте – Xiaomi Mi10 Ultra, набравший 671 045 баллов в рамках рейтинга AnTuTu.

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Далее по списку расположились:

iQOO 5 (664 250) и iQOO 5 Pro (664 238);

Redmi K30S (664 119);

Vivo X50 Pro+ (662 524) и IQOO Neo 3 (644 449).

Замыкают десятку лучших флагманов месяца два геймерских устройства, работающие на базе чипа Snapdragon 865 Plus:

ASUS ROG Phone 3 (638 842);

Lenovo Legion Pro (626 985 баллов).



Список самых производительных флагманов по версии AnTuTu

Среднеценовой сегмент

Рейтинг лучших смартфонов среднего уровня отличается от предыдущего большим разнообразием моделей процессоров. Первое место занял Redmi 10X 5G с 404 089 баллами, а его Pro-версия, которой досталось третье место, благодаря 398 227 баллам, уступает Huawei nova 7 Pro (401 091).

За тройкой лидеров идут:

Huawei nova 7 (395 879);

Honor 30 (388 751);

Honor X10 (363 363);

Honor 30S (353 169);

Huawei nova 7 SE (351 638);

Redmi K30 5G (350 048);

Realme Q2 Pro 5G (338 516).



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