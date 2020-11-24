Рейтинг девайсов, у которых серьезные проблемы с конфиденциальностью
Компания Mozilla Foundation подготовила рейтинг Privacy Not Included, в который добавили устройства, что могут нарушать конфиденциальность потребителей.
Эксперты Mozilla разделили различные девайсы на категории – от безопасных до очень опасных, сообщает изданиеThe Village.
К теме Безопасна ли Дия: Минцифры предложит хакерам "взломать" приложение за вознаграждение
- Самые безопасные устройства
В перечень лучших в плане безопасности попали девайсы от производителей:
- Игровая консоль Nintendo,
- Умные колонки Sonos,
- Смарт-часы Garmin,
- Девайсы Withings,
- Наушники Sennheiser.
- Средний уровень конфиденциальности
К девайсам со средним уровнем защиты отнесли консоли XBox от Microsoft, а также смарт-часы и беспроводные наушники от компании Apple.
- Плохие устройства
Среди устройств, которые хуже всего хранят личные данные пользователей, оказались такие девайсы:
Интересно В США арестовали украинца, работавшего в Microsoft: обвиняют в мошенничестве
- Facebook Oculus Quest 2,
- Facebook Portal, Ring,
- Amazon Echo Halo.
В общем, в рейтинг попали 136 гаджетов. При этом только 22 из них полностью хранят конфиденциальные данные пользователя. Остальные имеют проблемы с конфиденциальностью.
Поделиться новостью