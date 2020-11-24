Компания Mozilla Foundation подготовила рейтинг Privacy Not Included, в который добавили устройства, что могут нарушать конфиденциальность потребителей.

Эксперты Mozilla разделили различные девайсы на категории – от безопасных до очень опасных, сообщает изданиеThe Village.

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Самые безопасные устройства

В перечень лучших в плане безопасности попали девайсы от производителей:

Игровая консоль Nintendo,

Умные колонки Sonos,

Смарт-часы Garmin,

Девайсы Withings,

Наушники Sennheiser.

Средний уровень конфиденциальности

К девайсам со средним уровнем защиты отнесли консоли XBox от Microsoft, а также смарт-часы и беспроводные наушники от компании Apple.

Плохие устройства

Среди устройств, которые хуже всего хранят личные данные пользователей, оказались такие девайсы:

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Facebook Oculus Quest 2,

Facebook Portal, Ring,

Amazon Echo Halo.

В общем, в рейтинг попали 136 гаджетов. При этом только 22 из них полностью хранят конфиденциальные данные пользователя. Остальные имеют проблемы с конфиденциальностью.