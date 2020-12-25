2020 стал непростым годом для бизнеса. Направление смарфтонов тоже пострадало, так как в начале года снизился спрос. Кроме того, пандемия повлияла на логистику, что в результате усложнило процесс производства девайсов.

Однако, главные новинки, которых ожидали пользователи, нам все же показали. 24 канал подготовил подборку смартфонов, которые можно смело считать самыми успешными девайсами года.

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OnePlus 8 Pro

Согласитесь, новое поколение "убийцы флагманов" является всегда ожидаемым смартфоном. Больше внимания привлекает, конечно, более продвинутая модель OnePlus 8 Pro. Новинка получила флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Сканер отпечатков пальцев, как и у многих флагманов, встроен в экран. Частота обновления изображения на дисплее в версии OnePlus 8 Pro составляет 120 Гц.



"Убийца флагманов" OnePlus 8 Pro

Отдельно стоит упомянуть и о камерах. В основном модуле предусмотрены 4 датчика:

Главный 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX689 с оптической системой стабилизации изображения.

48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль Sony IMX586 (угол обзора 120 градусов).

Телефотомодуль на 8 Мп с оптической системой стабилизации изображения (3-кратное гибридное увеличение и 30-кратное цифровое увеличение).

5-мегапиксельный модуль Color Filter Camera для фильтров и световых эффектов.

Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Цена

Стоимость смартфона на украинском рынке стартует от 21 400 гривен.

Xiaomi Mi 10 Pro

Смартфоны Xiaomi всегда имеют большую популярность в Украине. Но из всех новинок Xiaomi можно выделить флагман Mi 10 Pro. Устройство получило AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. В экран с закругленными краями врезана фронтальная камера в специальном отверстии в верхнем левом углу. Стоит отметить, что выглядит смартфон очень стильно.

Он также получил новый топовый процессор Snapdragon 865 и поддержку 5G.

Камера Xiaomi Mi 10 Pro

Основной модуль на 108 Мп

Широкоугольный модуль на 20 Мп

Телефотообъектив на 12 Мп (2х оптический зум)

8-мегапиксельный телефото (5х оптический зум)

Также Mi 10 Pro получил 10-кратный гибридный зум, 50-кратный цифровой зум и двойную оптическую стабилизацию изображения. Также камера может снимать видео в режиме 8K.

Цена

Xiaomi Mi 10 Pro в Украине стоит 27 999 гривен (8/268 ГБ).

iPhone SE

Этот смартфон пользователи ждали не один год. Конечно, многие называют этот смартфон "бюджетником", но учитывая его характеристики, а также заинтересованность среди пользователей, мы решили обязательно добавить его в рейтинг.



iPhone SE получил классический дизайн

Смартфон получил фирменный процессор A13 Bionic (именно таким оснащена линейка iPhone 11). Основная камера имеет только один модуль. Она широкоугольная с разрешением 12 Мп. Также камера имеет портретный режим, технологию Smart HDR и поддержку видео 4K. Разрешение фронтальной камеры – 7 МП, она также умеет делать эффект боке.

Что касается дизайна, то смартфон получил классический дизайн с толстыми рамками, а также классической кнопкой "Домой".

Цена

Сейчас в Украине iPhone SE можно купить за 13 399 гривен.

Samsung Note20 Ultra

Galaxy Note20 Ultra получил Dynamic AMOLED экран с диагональю 6,9 дюймов и частотой обновления 120 Гц. Смартфон оснащен 8-ядерным фирменным процессором Exynos 990. Для дополнительной прочности устройство получило покрытие Corning Gorilla Glass Victus.

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Камера здесь тройная, с модулями на 108, 12, 12 Мп. Смартфон делает панорамные снимки, портреты, а также может записывать 8K-видео. Galaxy Note20 Ultra получил 5-кратный оптический зум и 50-кратный зум супервысокого разрешения.



Samsung Note20 Ultra получил поддержку стилуса

Разрешение фронтальной камеры – 10 Мп, она размещена в аккуратном отверстии в экране. Эта модель также имеет поддержку стилуса S Pen.

Цена

Стоимость смартфона на отечественном рынке стартует от 31 999 гривен.

Huawei P40 Pro

Смартфоны Huawei мы больше всего ценим из-за камер. И P40 Pro не разочаровал. Здесь используется совершенно новый 1/1,28-дюймовый 50-мегапиксельный RYYB-сенсор с размером пикселя 2,44 мкм, который стал еще больше, чем в Huawei Pro P30. Благодаря этому он захватывает больше света, имеет более широкий динамический диапазон и издает меньше шума на итоговых снимках.



Huawei P40 Pro – один из лучших камерофонов на рынке

Huawei применила новую технологию, которая обеспечивает 100% пикселей матрицы во время фокусировки. Как результат, фокусировка происходит быстрее, в том числе и при недостаточном освещении.

Вторая камера имеет разрешение 40 Мп и сверхширокоугольный объектив. Она поддерживает запись видео с ISO до 51 200, замедленную съемку с 7680 fps и 4K-таймлапсы.

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Третья камера оснащена объективом-перископом, который обеспечивает 5-кратный оптический зум без потери качества. Вместе с высоким разрешением других сенсоров достигается 10-кратный гибридный зум с минимальными потерями, а максимальное цифровое приближение составляет 50х.

Дополнительно смартфон оснащен датчиком глубины и специальным сенсором температуры, который в паре с технологиями искусственного интеллекта выставляет максимально точный баланс белого.

Разрешение фронтальной камеры Huawei P40 Pro – 32 Мп.

Что касается других характеристик, то Huawei P40 Pro получил загнутый по бокам 6,58-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на базе 8-ядерного процессора Kirin 990, который обеспечивает поддержку сети 5G.

Цена

Смартфон в Украине можно купить за 24 999 гривен.

iPhone 12 Pro Max

Думаем, никто не поспорит, что новое поколение iPhone – это всегда долгожданный смартфон. Устройство оснащено процессором нового поколения A14 Bionic. Он должен быть на 50% быстрее предшественника A13. Также здесь вдвое лучшая графика, по сравнению с предшественником.



iPhone 12 Pro Max – один из наиболее желанных смартфонов на рынке

Еще одним отличием от поколения iPhone 11 является новый дизайн. Он получил прямоугольный корпус с закругленными углами. При этом торцы являются прямыми. Правда, это не абсолютно новое решение, а как говорится, хорошо забытое старое. Похожий форм-фактор был у iPhone 4.

iPhone 12 Pro Max оснащен Super Retina XDR 6,1 дисплеем с диагональю 6,7 дюйма.

Основная камера состоит из трех модулей:

Главный ультраширокоугольный модуль на 12 Мп и с углом обзора 120 градусов

12-мегапиксельный широкоугольный датчик

телефотомодуль на 12 Мп

Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп.

Кроме этого, здесь появился сканер LiDAR для формирования структуры пространства и улучшения работы автофокуса в условиях слабого освещения.

Камера поддерживает немало алгоритмов. Например, технология Deep Fusion использует систему Neural Engine и анализирует пиксели на нескольких снимках с разной экспозицией. Процессор выбирает самые четкие пиксели, объединяя их в финальную фотографию.

Ціна

В Украине iPhone 12 Pro Max стоит 43 999 гривен.