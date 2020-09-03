AnTuTu Benchmark проанализировал результаты тестов производительности смартфонов на Android, которые были получены в августе 2020 года. Рейтинг разделен на абсолютный и только среди недорогих устройств.

Первые два места в абсолютном топ-10 AnTuTu заняли смартфоны, представленные в августе – Xiaomi Mi 10 Ultra с результатом 646 730 баллов и iQOO 5 (637 616 баллов). Оба работают на чипсете Snapdragon 865 и имеют более 10 ГБ оперативной памяти. Интересно Смартфон Realme 7: 4 камеры, безрамочный дисплей и доступная цена Далее следует Asus ROG 3 (629 245 баллов), единственный в рейтинге с самым актуальным флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon. Остальные места в десятке: Black Shark 3S;

Vivo X50 Pro+;

Oppo Find X2 Pro;

Oppo Find X2;

Xiaomi Mi 10 Pro;

iQOO Neo 3;

Redmi K30 Pro. Рейтинг производительности смартфонов Android среднего уровня выглядит следующим образом: Redmi 10X 5G – 396 887 баллов (MediaTek Dimensity 820, 8 + 128 ГБ);

Redmi 10X Pro 5G – 396 001 балл (MediaTek Dimensity 820, 8 + 128 ГБ;

Honor 30 – 391 930 баллов (Kirin 985, 8 + 256 ГБ)

Huawei Nova 7 – 384 964 балла (Kirin 985, 8 + 128 ГБ)

Huawei Nova 7 Pro – 382 845 баллов (Kirin 985, 8 + 128 ГБ)

Honor X10 – 362 635 баллов (Kirin 820, 6 + 128 ГБ)

Honor 30S – 355 741 балл (Kirin 820, 8 + 128 ГБ)

Huawei Nova 7 SE – 352 791 балл (Kirin 820, 8 + 128 ГБ)

Redmi K30 5G Extreme Edition – 346 512 баллов (Snapdragon 768G, 6 + 128 ГБ)

Oppo Reno 4 5G – 339 064 балла (Snapdragon 765G, 8 + 128 ГБ)