Эксперты оценили продажу флагманских смартфонов в первом квартале 2020 года. Интересно, что спрос на премиальные аксессуары не снизила даже пандемия COVID-19.

Отчет обнародовало аналитическое агентство Counterpoint Research, передает gizchina.com. В рейтинге учитывали модели, которые стоят больше 400 долларов.

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Лидеры

Еще один интересный факт – первые строчки в рейтинге занимают смартфоны от Apple. iPhone занимают 57% от всего флагманского сегмента.

Самые популярные флагманские смартфоны / Gizchina.com

Единственной компанией, которая сумела составить компанию Apple в пятерке лучших, стала китайская компания Huawei. Производитель, кстати, сейчас переживает не лучшие времена, ведь продолжает подвергаться воздействию американских санкций. При этом на родном китайском рынке флагманы Huawei популярны. В общем, это позволило отхватить 12% мирового рынка премиум-смартфонов.