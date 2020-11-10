Аналитическая платформа Sensor Tower продолжает отслеживать уровень популярности мобильных приложений, регулярно публикуя отчеты. На этот раз представили данные по популярности неигровых мобильных приложений в октябре 2020 года.

Уверенным лидером по загрузкам из App Store и Play Маркет стал мобильный клиент популярного сервиса коротких видео TikTok, пишет Sensor Tower.

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Что известно

По данным Sensor Tower, TikTok за прошлый месяц был загружен около 66 млн раз. Это на 9,5% больше по сравнению с результатом за октябрь 2019 года. Наибольшей популярностью пользовалось приложение Douyin – версия сервиса для китайского рынка. На долю жителей Поднебесной приходится 12% от общего числа загрузок клиента TikTok, а еще 10% загрузок обеспечили пользователи из Бразилии.



Рейтинг популярности приложений в октябре 2020 года / Фото sensortower

Второе место занял мессенджер WhatsApp, который принадлежит компании Facebook. Он был загружен более 57 млн раз. Около 30% от общего количества загрузок WhatsApp приходится на Индию, а еще 10% – на Нигерию.

Facebook и Instagram вошли в пятерку вместе с сервисом видеоконференций Zoom.

Отметим, что статистика, которую предоставляет Sensor Tower, состоит из данных только об уникальных скачиваниях.