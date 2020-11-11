Лидер бессменный: свежий рейтинг самых популярных смартфонов в мире
Относительно доступный iPhone 11 Apple представила чуть больше года назад. Вскоре после выхода он возглавил рынок смартфонов в мире. И как показывает свежее исследование, конкуренцию ему составит еще один продукт Apple.
Об этом свидетельствует отчет Canalys о мировом рынке смартфонов за третий квартал 2020 года. На второй строчке "бюджетник" iPhone SE 2020.
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Кто еще в рейтинге
Также в число самых продаваемых новинок попали сразу 5 смартфонов Samsung:
- Galaxy A21s,
- Galaxy A11,
- Galaxy A51,
- Galaxy A31,
- Galaxy A01 Core.
Эти смартфоны заняли третье, четвертое, пятое, восьмое и десятое места соответственно.
Не обошлось в рейтинге и без смартфонов Xiaomi. Аксессуары Redmi Note 9, Redmi 10X 4G, Redmi 9 и Redmi 9A заняли шестое, седьмое и девятое соответственно.
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При этом, по данным Canalys, рынок смартфонов возглавил Samsung с долей рынка 23%. Южнокорейская компания отгрузила в 3 квартале 2020 года 80,2 миллиона единиц.
Второе место занимает Huawei с долей 14,9% (51,7 миллиона смартфонов). А тройку лидеров занимает Xiaomi с долей 13,5% (47,1 миллиона смартфонов).
Как видим, Apple впервые в своей истории выпала из первой тройки мировых производителей смартфонов.
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