Относительно доступный iPhone 11 Apple представила чуть больше года назад. Вскоре после выхода он возглавил рынок смартфонов в мире. И как показывает свежее исследование, конкуренцию ему составит еще один продукт Apple.

Об этом свидетельствует отчет Canalys о мировом рынке смартфонов за третий квартал 2020 года. На второй строчке "бюджетник" iPhone SE 2020.

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Кто еще в рейтинге

Также в число самых продаваемых новинок попали сразу 5 смартфонов Samsung:

Galaxy A21s,

Galaxy A11,

Galaxy A51,

Galaxy A31,

Galaxy A01 Core.

Эти смартфоны заняли третье, четвертое, пятое, восьмое и десятое места соответственно.

#Samsung took five spots in the world's top 10 shipping smartphones in Q3 2020, driven by its Galaxy A series portfolio. The vendor regained the No.1 position globally with shipments increased by 2% y-o-y. Read our Q3 2020 smartphone market report at https://t.co/3dQ7dSiY1a pic.twitter.com/86XPCZC7uJ — Canalys (@Canalys) November 9, 2020

Не обошлось в рейтинге и без смартфонов Xiaomi. Аксессуары Redmi Note 9, Redmi 10X 4G, Redmi 9 и Redmi 9A заняли шестое, седьмое и девятое соответственно.

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При этом, по данным Canalys, рынок смартфонов возглавил Samsung с долей рынка 23%. Южнокорейская компания отгрузила в 3 квартале 2020 года 80,2 миллиона единиц.

Второе место занимает Huawei с долей 14,9% (51,7 миллиона смартфонов). А тройку лидеров занимает Xiaomi с долей 13,5% (47,1 миллиона смартфонов).

Как видим, Apple впервые в своей истории выпала из первой тройки мировых производителей смартфонов.