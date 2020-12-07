В новой сборке Windows 10 Microsoft начала тестировать специфический формат продвижения фирменных сервисов. Не все оценили нововведение, а некоторые пользователи уже сочли такой способ продвижения чрезмерно навязчивым.

О чем речь

После очередного "улучшения" в меню настроек операционной системы появилась экранная кнопка Let's go, после нажатия которой открывается полноэкранный интерфейс с приглашением установить и активировать различные сервисы компании, включая оформление подписки на пакет приложений Microsoft Office 365, сообщает 24 канал.

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Кроме того, Microsoft приберегла интересное обновление и для своего браузера Edge. В полноэкранном окне разработчики предлагают применить рекомендуемые настройки – использовать Edge в роли браузера по умолчанию, а Bing – как основную поисковую систему.



Windows настоятельно рекомендует "свой" браузер

Определившись с выбором, владелец ПК попадает в меню "Настройки", где появится рекомендация по установке и использованию новой версии Microsoft Edge, как браузера по умолчанию. Примечательно, что это окно отображается даже у тех пользователей, которые уже установили последнюю версию фирменного браузера.