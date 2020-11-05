Компания Canalys обнародовала прогноз по глобальному рынку электронных устройств. Данные учитывают продажи полностью беспроводных наушников, фитнес-браслетов и смарт-часов.

В текущем году, по мнению аналитиков, объем рынка в натуральном выражении составит 436,5 миллиона единиц, сообщается на сайте компании Сanalys.

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Детали отчета

Отмечается, что на полностью беспроводные наушники в 2020-м придется около 250 миллионов штук в общем объеме поставок. В следующем году в данной категории ожидается 39-процентный рост: в результате, отгрузки достигнут 350 миллионов единиц.

Прогноз компании Canalys к 2024 году: инфографика Canalys

Объем сегмента фитнес-браслетов и смарт-часов по итогам текущего года окажется на уровне 187 миллионов штук. В 2021 году здесь прогнозируется увеличение поставок на 12% – до 209 миллионов единиц.

Суммарные отгрузки беспроводных наушников и компактных гаджетов в 2021 году достигнут 558,3 миллиона штук. В 2024-м этот показатель поднимется до 760,4 миллиона единиц. Правда, темпы роста отрасли в ближайшие годы будут замедляться.