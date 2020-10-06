Рекордный 2020-й: Microsoft отчитывается об успехе Xbox Game Studios
Компания Microsoft сообщает, что 2020 год стал рекордным по показателям для внутренних студий Xbox. Опубликованные данные являются промежуточными, ведь до конца года цифры еще будут меняться.
5 октября руководитель отдела маркетинга Xbox Аарон Гринберг опубликовал данные, касающиеся игровых рекордов 2020 года.
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В частности, сообщается, что с начала года пользователи суммарно провели за играми Xbox Game Studios около 1,66 миллиарда часов. Это новый абсолютный рекорд.
Детали в цифрах
В Minecraft Dungeons за последние два месяца игроки провели почти 7 миллиардов сеансов, из которых почти две трети приходились на кооперативный режим.
Microsoft Flight Simulator, недавно презентованная игра, в которой можно летать над городами, сгенерированными на основе реальных карт, получила оценку в 92 балла на Metacritic.
А игроки Microsoft Flight Simulator зарегистрировали 26 миллионов полетов и преодолели миллиард миль. Этого достаточно, чтобы облететь планету 40 000 раз.
Всего Xbox Game Studios выпустили 10 новых проектов:
- Battletoads,
- Bleeding Edge,
- Gears Tactics,
- Microsoft Flight Simulator 2020,
- Wasteland 3,
- Tell Me Why,
- Ori and the Will of the Wisps,
- Age of Empires III: Definitive Edition (выйдет 15 октября),
- Grounded,
- Minecraft Dungeons.
Wasteland 3 получила награду "Лучшая RPG" на выставке Gamescom, имея 86 баллов на Metacritic.
А наибольшую оценку на Metacritic получила Ori and the Will of the Wisps – 90 баллов.
Вышедшая недавно Grounded пересекла показатель в 1 миллион игроков, в Sea of Thieves – аж 15 миллионов.
Напомним, что на выставке Xbox Games Showcase, прошедшей в июле, компания анонсировала пять новых игр для Xbox Game Studios.