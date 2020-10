Компания Microsoft сообщает, что 2020 год стал рекордным по показателям для внутренних студий Xbox. Опубликованные данные являются промежуточными, ведь до конца года цифры еще будут меняться.

5 октября руководитель отдела маркетинга Xbox Аарон Гринберг опубликовал данные, касающиеся игровых рекордов 2020 года.

В частности, сообщается, что с начала года пользователи суммарно провели за играми Xbox Game Studios около 1,66 миллиарда часов. Это новый абсолютный рекорд.

Детали в цифрах

В Minecraft Dungeons за последние два месяца игроки провели почти 7 миллиардов сеансов, из которых почти две трети приходились на кооперативный режим.

Microsoft Flight Simulator, недавно презентованная игра, в которой можно летать над городами, сгенерированными на основе реальных карт, получила оценку в 92 балла на Metacritic.

А игроки Microsoft Flight Simulator зарегистрировали 26 миллионов полетов и преодолели миллиард миль. Этого достаточно, чтобы облететь планету 40 000 раз.

Всего Xbox Game Studios выпустили 10 новых проектов:

Battletoads,

Bleeding Edge,

Gears Tactics,

Microsoft Flight Simulator 2020,

Wasteland 3,

Tell Me Why,

Ori and the Will of the Wisps,

Age of Empires III: Definitive Edition (выйдет 15 октября),

Grounded,

Minecraft Dungeons.

Wasteland 3 получила награду "Лучшая RPG" на выставке Gamescom, имея 86 баллов на Metacritic.

А наибольшую оценку на Metacritic получила Ori and the Will of the Wisps – 90 баллов.

Вышедшая недавно Grounded пересекла показатель в 1 миллион игроков, в Sea of Thieves – аж 15 миллионов.

Напомним, что на выставке Xbox Games Showcase, прошедшей в июле, компания анонсировала пять новых игр для Xbox Game Studios.