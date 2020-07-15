Компанию Apple обязали выплатить рекордный штраф в размере 14,9 миллиарда долларов. Это решение приняла Европейская комиссия в 2016 году. Сейчас суд Европейского Союза отменил это постановление.

Об этом информирует пресс-служба Суда ЕС, передает eurointegration.com.ua. Напомним, в 2016 году Apple признали виновной в уклонении от уплаты налогов в Ирландии.

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Детали скандала

Европейская комиссия три года проводила расследование и в августе 2016 года объявила результаты. Их эксперты пришли к выводу, что налоговые льготы, которыми Apple пользовалась 2003 по 2014 год, были незаконными. В результате, компания выплатила значительно меньше налогов чем другие предприятия.

Следовательно, Apple обязали выплатить 13,1 миллиарда евро налогов в Ирландии, а также 1,2 миллиарда евро пени. При этом в Apple, а также в Ирландии заявили, что несогласны с решением Еврокомиссии. Поэтому Apple решила обжаловала это решение в Суде ЕС.

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Почему отменили решение

Сейчас суд заявил, что Еврокомиссия не смогла предоставить достаточно доказательств того, что Apple незаконно пользовалась налоговыми льготами.