Cyberpunk 2077 уже заслужил звание выдающегося проекта. Хотя бы потому что CD Projekt RED отложила его релиз уже после отправки в печать. Тогда геймеры не очень удивились переносу, но, похоже, разработчики приготовили для фанатов еще один неприятный сюрприз. По данным инсайдеров, самый ожидаемый экшен последних лет выйдет в 2021 году.

Информация об этом появилась в твиттере Tiffany Treadmore Inc. – ранее эта группа сообщала об отмене выставки E3 2020 года, а также называла верные даты проведения презентаций Nintendo Direct и релиза Half-Life: Alyx.

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Что известно о переносе Cyberpunk 2077

Похоже, в этот раз заслужившие авторитет инсайдеры не очень уверены в своем же прогнозе: в Twitter они отметили, что только слышали "неприятные вещи" о сроках выхода Cyberpunk 2077 и в шутливой форме заявили, что в переносе нет ничего страшного.

Uhhhhhhhhhhhh...



So, what if #Cyberpunk2077 gets delayed..... Again.

Like what if it doesn't launch this year.



Like uh until 2021.



...



Just asking..... #cyberpunk — Tiffany Treadmore Inc. (@HotGirlVideos69) November 9, 2020

Ранее CD Projekt RED отложила дату релиза Cyberpunk 2077 c 19 ноября на 10 декабря. Представители студии заявили, что это решение связано с тестированием всех версий игры – процесс занимает слишком много времени, а порты на PlayStation 4 и Xbox One еще требуют доработки.

Напомним, что изначально выход тайтла был запланирован на весну 2020 года.