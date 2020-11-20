Не так давно закончилось судебное разбирательство между Take-Two и создателем неофициального ПК-порта Red Dead Redemption. Автор порта признал вину, а компания любезно взяла на себя оплату судебных издержек. Казалось бы, чем так сильно мешал компании этот проект? Похоже, теперь наконец стало понятно, почему юристы издательства были так непреклонны.

Владелец Twitter-аккаунта Gaming Leaks & Rumors обратил внимание пользователей на то, что в Amazon появилась страница Red Dead Redemption Remastered. Она уже удалена, однако согласно изложенной на ней информации, игра выйдет 10 декабря.

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Red Dead Redemption Remastered действительно может выйти?

Все возможно. Игроки предполагают, что Rockstar подготовила анонс для The Game Awards, ведь дата релиза ремастера приходится на время проведения ежегодной премии. Анонсы с релизом сразу же после шоу не редкость для игровой индустрии.

Кроме того, в последнем финансовом отчете Take-Two говорилось о том, что издательство собирается выпускать старые игры на новых консолях. Словом, эти слухи могут действительно подтвердится, ведь все предпосылки для этого есть. Неясно только одно: выйдет ли Red Dead Redemption на ПК, или все же ремастер назначений только для Xbox Series X и PlayStation 5?



Ремастер Red Dead Redemption на сайте Amazon

Другое мнение

Кстати, есть и альтернативное мнение: и дата релиза, и ценник ремастера совпадают с такими же, как в Cyberpunk 2077, и некоторые геймеры считают, что это простая ошибка. Так или иначе, скоро все выяснится – ждать осталось меньше месяца.