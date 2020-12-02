НАСА сообщило о поломке блока питания космического корабля "Орион". На устранение неисправности могут потребоваться месяцы работы. Из-за поломки график миссий программы "Артемида" может измениться.

Что произошло

В начале ноября инженеры компании Lockheed Martin, подрядчика, занятого строительством "Орион", заметили, что один из компонентов аппарата вышел из строя. В NASA подготовили соответствующий релиз с пояснениями. Речь идет о резервном компоненте одного из восьми блоков питания (PDU) космического корабля, отвечающих за активацию ключевых систем, которые необходимы "Ориону" во время полета.

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Почему сроки программы "Артемида" могут измениться

"Орион" – важная часть программы NASA "Артемида", в рамках которой запланирован полет на Луну в 2024 году. Корабль будет запущен на ракете Space Launch System, или SLS, которую NASA строило в течение последнего десятилетия. Тестовый полет для проверки обеих этих систем должен состояться в 2021 году в рамках миссии "Артемида-1". Капсула без экипажа проведет 25 дней на орбите Луны и вернется на Землю.

SLS еще предстоит пройти множество ключевых испытаний перед этим полетом, однако капсула "Орион", которую планируется запустить в рамках первой миссии практически собрана и находится в операционно-контрольном центре NASA в Космическом центре Кеннеди. NASA планировало передать капсулу в отдел обработки полезных данных центра Кеннеди 7 декабря, однако этот шаг, возможно, придется отложить из-за выявленной проблемы.

Несмотря на то, что PDU все еще полностью функционирует без резервного компонента, мы стараемся максимально оперативно устранить проблему, а также ведем другие работы на "Орионе". Мы рассчитываем на то, что в следующем году "Орион" войдет в состав исторической миссии "Артемида-1" на Луну,

– объяснил представитель Lockheed Martin.

Особенности ремонта "Орион"

Заменить PDU непросто. Компонент труднодоступный: он расположен внутри адаптера, который соединяет "Орион" со служебным модулем, что обеспечивает поддержку, движение и питание капсулы во время полета в космосе. Чтобы добраться до PDU, инженерам пришлось бы удалить капсулу экипажа из служебного модуля, но это длительный процесс, который может занять около года. Согласно информации Lockheed Martin, потребуется до девяти месяцев на разборку капсулы и повторную ее сборку в дополнение к трем месяцам последующих испытаний.

Впрочем, у инженеров есть другой вариант, но он никогда раньше не использовался и может быть связан с дополнительными рисками. Инженеры могут проложить тоннель через внешнюю часть адаптера, сняв несколько внешних панелей, чтобы добраться до PDU, хотя панели не предназначены для снятия таким образом. Этот сценарий может занять до четырех месяцев, если инженеры найдут способ его осуществить.

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Третий вариант заключается в том, что "Орион" может лететь в таком состоянии как есть. PDU не вышел из строя в полном объеме, только его резервная часть, поэтому он все еще может функционировать. Но для NASA управление транспортным средством без запасного плана – неподходящий вариант. По словам источников внутри агентства, до сих пор неясно, что пошло не так внутри устройства, которое было протестировано перед установкой на космический корабль.

Если инженеры решат удалить капсулу экипажа "Орион", первый полет на SLS могут отложить до ноября 2021 года. У ракеты SLS есть и свои проблемы: она должна была впервые полететь в космос в 2017 году, но полет не состоялся. Неясно, совершит ли SLS полет в ноябре 2021 года; ключевое испытание ракеты, запланированное на конец года, было отложено без установления новой даты.