В 2020 году Меркурий будет ретроградным трижды за год. В этот период не советуют начинать новые проекты, покупать любые носители информации, мелкие вещи, а также средства передвижения (велосипеды, ролики, автомобили).

Что такое ретроградный Меркурий

Интересно Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля: как он повлияет на все знаки зодиака

Ретроградным Меркурий стали называть из-за иллюзии его обратного движения. Наблюдателю с Земли может показаться, что планета начала двигаться в обратном направлении, однако на самом деле это совсем не так – Меркурий не меняет своей скорости и направления движения.

Почему же Меркурий становится ретроградным?

Такое явление можно "наблюдать" в момент, когда планета проходит ближе всего к Земле;

Скорость движения Меркурия больше, чем скорость движения Земли;

Следствием этого является следующий эффект: представьте, что вы едете в автомобиле №1 и вас опережает автомобиль №2. В момент обгона на несколько секунд вам будет казаться, что автомобиль №2 движется назад. Хотя на самом деле он едет вперед и очень быстро.

Стоит отметить, что двигаться назад могут все планеты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. А вот Солнце и Луна никогда не бывают ретроградными.

Ретроградный Меркурий в 2020 году: даты

Меркурий бывает ретроградным трижды за год. В 2020 году это явление приходится на следующие даты:

Впервые это происходило 17 февраля (2:54 по Киеву) – конец 10 марта (5:48 по Киеву).

(2:54 по Киеву) – конец (5:48 по Киеву). Следующий раз 18 июня (7:59 по Киеву) – конец 12 июля (11:26 по Киеву).

(7:59 по Киеву) – конец (11:26 по Киеву). Начало 14 октября (4:05 по Киеву) – конец 3 ноября (19:50 по Киеву).

Влияние ретроградного Меркурия на технику

Некоторые люди верят, что в этот период проблемы могут возникнуть не только с началом новых проектов и здоровьем, но и с электроникой, автомобилями и гаджетами.

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Поэтому они часто делают резервные копии на смартфоне и компьютере, чтобы не потерять важную информацию в случае экстренной и достаточно серьезной поломки.

Все это конечно же полный бред, ни скорость движения Меркурия, ни его "ретроградность" которой на самом деле не существует, никоим образом не влияют ни на здоровье людей ни на технику.

Ретроградный Меркурий – миф

Как мы уже отмечали, ретроградный Меркурий (явление движения планеты в обратном направлении) лишь оптическая иллюзия. Однако особенно большое значение ретрограду планет придают астрологи.

Это время расценивается как крайне неблагоприятное для начала чего-то нового. Важные решения окажутся неверными и приведут совсем не к тому результату, который ожидался, дела будут идти плохо, а новые любовные отношения, которые начнутся в этот период, принесут печаль и разочарование.

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Впрочем, астрономы не разделяют мнение, что Меркурий (как и другие планеты) может как-то влиять на настроение человека или его деятельность.

Идея о том, что гравитация этих очень далеких тел каким-то образом влияет на нашу жизнь, просто не работает в рамках физики,

– отметил профессор Калифорнийского университета Жан-Люк Марго.

Ученые добавляют, что некоторые люди склонны винить в своих неудачах противостояния планет и звезд, тогда как им следует поискать причину ближе – например, в самих себе.