Китайский бренд realme официально представил новую технологию быстрой зарядки 125W UltraDART Flash Charging, что дает позволяет примерно за 20 минут полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе realme. Мощность технологии UltraDART составляет 125 Вт.

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Как говорят представители бренда, это особенно важно в эпоху 5G, которая требует больше энергии.

Детали

Новая технология позволяет зарядить смартфон 5G с аккумулятором емкостью 4000 мАч почти 33% всего за 3 минуты. Это поможет поддерживать устройство в рабочем состоянии в течение всего дня.



Революционная технология UltraDART / Пресс-служба realme

Время полной зарядки смартфона займет не более 20 минут. При этом. чтобы избежать перегрева смартфона температура будет поддерживаться в пределах 40 градусов. Если бы этого ограничения не было, то время зарядки можно было бы сократить до 10 минут, однако, как поясняют представители бренда, это будет не слишком безопасным решением.

В компании обещают, что технология 125W UltraDART будет доступна для смартфонов в разных ценовых сегментах.