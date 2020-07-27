Qualcomm представила пятое поколение фирменной технологии Quick Charge. Как уверяет компания, это самая быстрая коммерческая зарядка для Android-устройств. Она обеспечивает в 10 раз более быструю подачу энергии по сравнению с Quick Charge 1 и на 70% более эффективна, чем Quick Charge 4.

Одним из главных нововведений Quick Charge 5 стала поддержка двойных аккумуляторов и напряжения до 20 В, отмечает Qualcomm. Как результат, стандарт позволяет заряжать мобильные устройства, оснащенные совместимыми процессорами Snapdragon, сетевыми адаптерами мощностью более 100 Вт.

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Особенности технологии

Quick Charge 5 может зарядить смартфон с 0% до 50% всего за 5 минут, а на заполнение 100% нужно меньше чем 15 минут. При этом Qualcomm уверяет, что нагрев по сравнению с Quick Charge 4 был уменьшен на 10 градусов Цельсия, а фирменные технологии Smart Adapter Identification of Capabilities максимизируют эффективность передачи энергии, повышают безопасность и позволяют продлить срок службы аккумуляторов. Quick Charge 5 включает в себя 12 уровней защиты, включая защиту от перегрева и слишком высокого напряжения.



Преимущества новой технологии Quick Charge 5

Компания использует в Quick Charge 5 новые контроллеры заряда следующего поколения: Qualcomm SMB1396 и Qualcomm SMB1398. Они обеспечивают максимальную эффективность более 98% и поддерживают входные напряжения более 20 В от проводных и беспроводных источников питания.

Важно отметить, что зарядные устройства с поддержкой Quick Charge 5 совместимы со стандартами Quick Charge 2.0, 3.0, 4, 4+, а значит их можно использовать с подавляющим большинством устройств на базе процессоров Snapdragon.



Новая технология совместима с предыдущими зарядками Quick Charge

Первые смартфоны с Quick Charge 5 появятся в третьем квартале текущего года. Стандарт уже поддерживается процессором Snapdragon 865/865 +.

Сейчас технология Quick Charge 5 проходит испытания у заказчиков. В коммерческих устройствах появление новой технологии ожидается в третьем квартале 2020 года. Quick Charge 5 поддерживается мобильными платформами Snapdragon 865 и 865 Plus. Также стандарт будет поддерживаться следующими мобильными платформами Snapdragon премиум и высшего уровней. Quick Charge 5 – не рекордсмен на рынке. Ранее Oppo представила технологию быстрой зарядки на 125 Вт. Подобная технология есть и у компании realme.