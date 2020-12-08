Технологии не стоят на месте. Ежегодно человечество делает открытия, конструирует новые устройства и улучшает предыдущие. 2020 подарил нам огромное количество исследований в области энергетики: новые методы изготовления солнечных панелей, которые повышают их эффективность, перспективные способы генерации электроэнергии, преобразование в энергию малейших колебаний воздуха и новые методы хранения

В этом году мы также видели бесчисленное количество открытий в области медицины, прорывы в освоении космоса, впечатляющие достижения искусственного интеллекта, несколько новых и очень интересных вариантов применения графена и прочее.

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В материале 24 канала предлагаем взглянуть на 5 революционных изобретений 2020 года, которые точно оставят след в истории.

Новая форма жизни на Земле: ученые создали первых живых роботов



Живые роботы / Фото independent

Об этом мы писали в январе. Ученые использовали клетки лягушек. Длина роботов составляет менее одного миллиметра. Исследователи создали несколько их вариантов, самый удачный из которых имеет две толстые лапы, которые движутся вдоль его "груди". Второй оборудован резервуаром, чтобы перемещать миниатюрные грузы.

Это совершенно новые формы жизни, которые можно программировать на определенные действия. Получив повреждения, роботы смогут самостоятельно лечить свои раны, а после окончания срока службы разложатся так же как другие живые организмы. В будущем эти создания могут очищать океаны от микропластика, выявлять и устранять токсичные материалы, доставлять лекарства в организм или чистить стенки артерий. Ксеноботы могут обладать кровеносными сосудами, нервной системой и сенсорными клетками, например, чтобы сформировать глаза.

Чипы Neuralink



Чип Neuralink вживляется в голову человека / Фото Neuralink

Вокруг этой технологии устроили большой шум летом – все, как обычно и бывает в случае с Илоном Маском. Предприниматель пока показал работу устройства на свиньях. С помощью вживленных электродов удалось считать активность мозга животного со всех каналов.

В будущем чип позволит лечить паралич, болезнь Альцгеймера, деменцию и другие заболевания. Устройство размером с монету имплантируется под кожу и электродами подключается к мозгу. Операцию проводит специальный робот всего за час, после чего человек может почти сразу идти – длительной реабилитации не требуется. Также чип можно беспрепятственно извлечь в любой момент.

В планах компании изучение мозга при депрессии, тревожности, травмах, потере слуха, инсультах, зависимостях и других заболеваниях. Также с помощью интерфейса можно будет управлять другими устройствами – например, смартфоном.

Стоит отметить, что над подобными технологиями работает не только Neuralink. В этом году было сделано несколько открытий, связанных с возможностью взаимодействия с окружающей средой с помощью мыслей. Они также работают посредством вживления чипов в мозг. В частности, одно такое изобретение позволяет управлять компьютером безо всякого движения.

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Безграничная и чистая энергогенерация с помощью графена и нейтрино



Графен – материал будущего / Фото hsto.org

Среди всех открытий в области энергетики, сделанных в этом году, это выглядит наиболее перспективным и реальным. В том числе и потому, что компания, ответственная за открытие, уже начала изготовление оборудования для автоматизированного изготовления нейтринных элементов – технология готова к выходу на мировые рынки в ближайшее время.

Суть разработки заключается в открытии возможности графена реагировать на различные электромагнитные и тепловые излучения и собирать энергию из окружающей среды.

Технология под названием Neutrinovoltaic позволяет улавливать электромагнитные излучения невидимого спектра, которые по своей сути являются потоком частиц нейтрино, и превращать их в электроэнергию. Поток таких частиц является постоянным и не подвергается воздействию никаких природных факторов.

Ученые надеются, что в ближайшие 10-20 лет практически каждый человек будет иметь прибор или электромобиль, работающий на основе Neutrinovoltaic-технологии, которая обеспечит безграничную и экологическую электроэнергию.

Искусственный интеллект как средство поиска новых лекарств



Искусственный интеллект спасает человеческие жизни / Фото иллюстративное sib-catholic

Технология искусственного интеллекта не нова. Однако в последнее время стало появляться все больше сообщений о том, что ее применяют для поиска новых лекарств. Как оказалось, компьютерные алгоритмы делают это значительно эффективнее людей.

Технологию, в частности, применяли для поиска возможных лекарств против Covid-19, искали новые типы антибиотиков, и подбирали идеальную комбинацию препаратов для уничтожения раковых клеток.

Такие технологии показали очень высокий уровень точности. И огромные перспективы для всего человечества в сфере здравоохранения. Ведь работу, на которую людям могут потребоваться месяцы, машина выполняет значительно быстрее. Ученые смогут искать средства для борьбы с бактериальными и вирусными инфекциями, ускорить разработку лекарств и вакцин, спасти миллионы жизней.

Как известно, бактерии способны к приобретению антибиотикорезистентности – способности противостоять действию антибиотиков. Это является огромной проблемой для человечества, поскольку методы лечения болезней, которые используются сегодня, со временем перестают работать. Жертвами этого явления ежегодно становятся 700 тысяч человек и это количество постоянно растет.

Для начала искусственный интеллект обнаружил новый антибиотик гелицин: в ходе исследования на мышах он сумел убить 35 типов потенциально смертельных бактерий и помешал им развить устойчивость.

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Беспроводная передача электроэнергии



Прорыв в беспроводной передачи энергии / Фото иллюстративное staticshare.america

Над беспроводной передачей электричества ученые работают уже более ста лет, но существенных результатов до сих пор не достигали. Большинство современных разработок в этой сфере не показали достаточной эффективности на больших расстояниях, а некоторые вообще вызывают сомнения в своей безопасности.

Ученые предложили технологию, в основе которой лежит принцип антилазера. Это устройство для идеального поглощения когерентного излучения с определенной длиной волны. В отличие от других исследований в области идеального поглощения электромагнитного излучения, этот проект демонстрирует работоспособность такого способа передачи энергии в любой среде.

Исследователи заявляют о возможности создать систему, способную заряжать любое устройство в пределах целого офисного здания. При этом устройство может быть расположено где угодно – электромагнитное излучение само найдет приемник.

Сейчас у технологии есть серьезный недостаток: каждый приемник имеет свои параметры микроволн, и даже малейшее его перемещения или изменение среды, например, открытие дверей в кабинете, потребует повторной настройки передатчика. Поэтому следующей задачей будет разработка такой системы, которая бы автоматически корректировала характеристики излучения. Очевидно, что подобные технологии появятся еще нескоро. Однако это первый и очень важный шаг к дальнейшим исследованиям и усовершенствованиям.

2020 был богатым на интересные открытия. В следующем году ожидаем постепенного распространения технологий 5G по всему миру, введения в действие спутникового интернета Starlink, дальнейшего развития квантовых технологий, распространения гибкой электроники и многого другого.