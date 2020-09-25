Компания Ring, входящая в состав Amazon, выпустила новую камеру видеонаблюдения. Устройство получило название Always Home Cam, выполненное в форме автономного дрона.

Это новое устройство предназначено для использования в помещениях. Он также может летать для патрулирования дома и показывать обстановку в каждой из комнат, передает Techcrunch.

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Как работает

Главная цель Always Home Cam – показывать ситуацию во всем доме, поэтому не нужно устанавливать камеру в каждом углу. После того как дрон заканчивает патрулирование, он самостоятельно возвращается на зарядную станцию.

В целом он работает автономно. Однако, его владелец может указать, по какому маршруту и куда именно следует лететь. При первом запуске дрон строит карту дома и определяет маршрут, по которому он будет летать. При этом пользователь всегда может запросить изображение из любой комнаты.

Как работает Always Home Cam: видео

Также дрон можно настроить таким образом, чтобы он начинал полет, когда фиксирует сбой в системе сигнализации. Always Home Cam может огибать препятствия. При этом разработчик говорит, что он не навредит ни мебели, ни домашним животным.

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Цена

Стоимость дрона Ring Always Home Cam составляет 249 долларов (6 900 гривен).