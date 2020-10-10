В июне 2020 года робопес Spot поступил в свободную продажу. И хотя цена такого продвинутого механизма составляет немалые 74 500 долларов (почти как прическа Трампа), кто-то не боится отпускать его гулять по городу самостоятельно. Наткнувшись на работа прохожие были откровенно шокированы подобной встречей.

Робопса увидели в одном из канадских городов, сообщает 24 канал. Автор видео не ожидал встретить умную машину, которая самостоятельно прогуливается ночью по улице. Неясно, какая у робота была цель, но когда он заметил прохожих, то остановился и оценил их, после чего продолжил путь по своим делам.

Интересно Игрушечная копия робопса Spot стоит в 330 раз дешевле оригинала: видео

Spot прогуливается по ночным улицам города, видео:

Видео быстро разлетелось по сети и вызвало весьма неоднозначную реакцию. Одни пользователи милуются робопсом, в то время как другие высказывают опасения, вспоминая эпизод сериала "Черное зеркало" с похожими роботами, которые охотились на людей.

Это настолько страшно, что я бы наверняка стукнул его со страху,

– написал один из пользователей.

Стоит отметить, что роботы Spot используется уже во многих местах по всему миру. Так, они помогают проверять пациентов на вирус в Бригаме и женской больнице Бостона. Еще одну версию робопса увидели в Сингапуре, где он прогуливался по парку, предупреждая людей о необходимости соблюдать социальную дистанцию.