Завершив цикл испытаний фирменного робота Spot, компания Boston Dynamics объявила о старте розничных продаж необычной модели. Четвероногий робопес способен преодолевать препятствия на местности, нести полицейскую службу или просто играть в футбол — все зависит от предпочтений владельца.

Но чтобы завести механического питомца, придется расстаться с немалой суммой, на которую можно купить новый электрокар или квартиру, сообщает cnet.

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Кого может заинтересовать Spot

Разработчики позиционируют Spot как инструмент для исследования потенциально опасных для человека мест или транспорта для перевозки грузов. Управление роботом осуществляется с помощью специального контроллера, что позволяет контролировать устройство вручную или задавать маршрут при помощи системы навигации Autowalk.

Производитель отмечает, что Spot не сертифицирован как бытовой прибор. Использование четвероногого робота на расстоянии менее двух метров от человека недопустимо, а оператор, управляющий устройством, обязан убедиться, что окружающие обучены безопасному поведению неподалеку от Spot.

Видео робота Spot:

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Цена робота Spot

Boston Dynamics уже запустила серийное производство робопса и объявила о начале его свободной продажи. Сейчас купить робота можно только на территории США и не более двух устройств в одни руки. Розничная стоимость новинки составляет 74 500 долларов (1 995 073 гривны).