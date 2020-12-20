Ученые готовят четвероногих роботов к работе на Марсе. Их оснастят искусственным интеллектом и набором сенсорного оборудования, чтобы автономно перемещаться по непредсказуемой местности и подземным пещерам на Красной планете.

Исследователи из NASA разработали четвероногих "Mars Dogs". Эти "Марсианские собаки" были показаны на ежегодном собрании Американского геофизического союза. Об этом рассказывает Live Science.

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Что известно

Новые работы обладают гораздо лучшей маневренностью, чем колесные вездеходы, такие как Spirit, Opportunity, Curiosity а также новый Perseverance. Эти робопсы оснащены набором новейших датчиков, которые позволяют им избегать препятствий, выбирать между несколькими маршрутами и строить виртуальные карты глубоких тоннелей и пещер.

Традиционные марсоходы ограничиваются в основном относительно ровными плоскими поверхностями, но много интересных районов Марса находятся на пересеченной местности или под поверхностью. Робопсы хорошо подходят для таких районов. Даже если они упадут, их алгоритмы помогут снова принять правильное положение.

Они легче в 12 раз чем современные марсоходы и могут путешествовать гораздо быстрее, достигая скорости 5 километров в час. Для сравнения, марсоход Curiosity движется по поверхности Марса со скоростью около 0,14 километра в час.



AU-Spot сканирует свое окружение с помощью множества датчиков, позволяя "видеть" то, что вокруг него, в 3D / Анимация НАСА

Робопес, который получил название "Au-Spot", – это модифицированная версия "Spot", четвероногого механического исследователя, созданного компанией Boston Dynamics. Au-Spot обрабатывает входные данные лидара, визуальных, тепловых датчиков и датчиков движения и создает трехмерные карты. Робот также использует AI, чтобы решить, какие структуры следует обойти, и определет объекты, которые могут представлять научный интерес. Модуль связи передаст данные на поверхность, пока он сам находится под землей.

Марсианские пещеры могут стать убежищем для будущих человеческих колоний, обеспечивая естественную защиту от смертельного ультрафиолетового излучения, экстремального холода и мощных пылевых бурь, которые могут продолжаться неделями. Пещеры могут также служить источником доказательств существования жизни на Марсе в далеком прошлом или даже сейчас скрывать живые организмы, обитающие глубоко под землей.