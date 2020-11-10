Житель Флориды, США, сконструировал робота, который поможет надеть и снять контактные линзы. К этому изобретению его вынудили собственные проблемы со зрением.

После того, как Крейг Хершофф начал терять зрение, ему пришлось пользоваться контактными линзами. Он сразу же столкнулся с трудностями во время надевания линз, потому что страдал от дрожания рук. Поэтому начал работать над роботом, который бы помог таким же, как и он, людям с проблемами координации, пишет CNN.

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Что известно об изобретении

Так называемому "линзовыому" роботу дали имя Cliara, что расшифровывается как Contact Lens Insertion and Removal Apparatus. Он использует присоски для точного измерения количества усилия, необходимого для вставки и удаления линзы.

Что является настолько уникальным и особенным в этом устройстве, так это то, что к нему прикреплена камера, чтобы вы могли видеть, куда направлена линза и как именно она помещается,

– говорит Хершофф.

Любое беспокойство и нервозность, по его словам, исчезают, потому что вы контролируете устройство – оно чрезвычайно мягкое и безопасное.



Крейг Хершофф – изобретатель Cliara Lens / Фото CNN

Как это работает?

Во-первых, говорит Хершофф, пользователь должен проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что устройство ему подходит. Дальше все очень просто. Пользователь смотрит вниз, и если линза вставляется в правый глаз, левый сфокусируется на видеодисплеи. Левый глаз будет видеть видео в реальном времени, как вставляется контактная линза – что позволит отслеживать движение.

Когда пользователь готов, он дает устройству команду приблизиться к глазу. Очень чувствительные датчики силы обнаруживают контакт и останавливают движение устройства при вставке контактной линзы. После ввода устройство втягивается вниз.

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В настоящее время робот Cliara Lens проходит клинические испытания, и Хершофф надеется, что устройство будет готово к коммерческому использованию уже в следующем году. Для этого потребуется одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Я думаю, это действительно может помочь многим людям, – сказал Хершофф. – Любому, у кого есть дрожание рук или неврологическое расстройство, или для тех, кто просто боится дотронуться до своих глаз.