Инженеры Disney Research и Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали алгоритм, позволяющий роботам вырезать скульптуры из глины, оставляя при этом характерные для ручной работы штрихи. Основная часть творчества при этом остается за человеком, который создает электронную 3D-модель.

Также человек размечает на поверхности модели линии. Они используются для разделения поверхности будущей скульптуры на зоны, которыми робот занимается отдельно, пишет Disney Research.

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Что известно



Скульптуры, созданные роботом / Фото Disney Research

Когда робот получает модель и разметку на зоны, он проводит первичную разметку штрихов — траекторий, вдоль которых будет идти петля, отсекающая лишнюю глину. Затем пользователь может посмотреть на схему штрихов и внести изменения, например, поменяв количество штрихов в каждой зоне и зазоры на границах между зонами. Тогда алгоритм приступает к основному расчету, в котором планирует траектории движения петли по глине.

Во время тестов разработчики использовали роботизированный манипулятор, на конце которого была закреплена П-образная петля из проволоки толщиной в миллиметр. Размеры петли составляют сантиметр по ширине и три сантиметра по высоте. Они протестировали алгоритм на четырех разных моделях: торсе, глазу, лице и ленте Мебиуса.



Влияние разметки 3D-модели на внешний вид скульптуры / Фото Disney Research

На показанных фотографиях видно, что робот неплохо передает начальную форму, если учитывать, что он использует очень широкий инструмент. При этом робот справился даже с мелкими деталями, такими как глаза. Также на одной из иллюстраций можно видеть, как на конечный результат влияет расположение зон и направление срезов.

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