Rocket Lab 15 ноября отправит в космос гнома, чтобы воплотить в жизнь достижение с Half-Life 2: Episode Two. Запуск сможет посмотреть любой, а соучредитель и президент Valve Гейб Ньюэлл заплатит за каждого присутствующего на онлайн трансляции по 1 доллару.

Это касается и любого, кто просмотрит запись трансляции в течение 24 часов после запуска. Все собранные деньги будут перечислены на счет отделения интенсивной терапии детской больницы Starship в Новой Зеландии, сообщается в твите Rocket Lab.

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Для чего гнома отправляют в космос

Похоже Rocket Lab решила продемонстрировать, как правильно нужно приобретать игровые достижения. Гном Чомпски впервые появляется в Half-Life: Episode Two. В игре гном не персонаж и не важный объект, а случайный предмет. Его популярность связана с достижением "Маленький космонавт" (Little Rocket Man), для которого гнома нужно пронести почти через всю игру, оставить в ракете и закрыть люк. Выполнение достижения связано со значительными усилиями – всего 7,5% игроков выполнили это достижение.

Гном присутствует в других играх Valve – Left 4 Dead 2 и Half-Life: Alyx, где также есть подобное достижение, связанное с необходимостью нести его на значительные расстояния.

Детали миссии

Запуск гнома состоится в рамках миссии Flight 16, которую Rocket Lab организует для вывода на орбиту 30 спутников. Однако гном далеко не лишний груз в шутку – он испытывает новую технологию 3D-печати, которая может быть использована для компонентов будущих космических кораблей. Напечатанная на 3D-принтере модель из титана и высотой 150 мм.



Модель гнома Чомпски, которую отправят в космос / Фото Rocket Lab

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Благотворительная акция

Президент Valve уже не впервые организует благотворительные акции в Новой Зеландии, где он живет с момента эпидемии коронавируса. Летом этого года он помог провести We Love Aotearoa - бесплатное мероприятие и концерт в Окленде. В рамках мероприятия проводили семинары и организовали VR-стенды.

Кстати, именно сегодня – 3 ноября – Ньюэллу исполнилось 58 лет. Сейчас Гейб не покидает Окленд, чтобы избежать заражения коронавирусом. В октябре он подал заявку об оформлении вида на жительство в Новой Зеландии.