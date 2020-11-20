Кроме SpaceX, над многоразовыми ступенями для ракеты-носителя работает также американская Rocket Lab. Компания успешно запустила фирменную ракету Electron и сохранила ее разгонный блок, который благополучно совершил посадку с парашютом.

Запуск прошел в штатном режиме, сообщает TechCrunch. Ракета Electron вывела на орбиту 30 легких спутников и гнома из игры Half-Life 2, запуск которого анонсировали ранее.

И о гномах Rocket Lab отправит в космос гнома из Half-Life 2: Episode Two

Успешное возвращение ускорителя

Первая ступень ракеты Electron приводнилась в Тихом океане благодаря парашютной тормозной системе. Через две с половиной минуты после старта первая и вторая ступени Electron разделились на высоте около 80 километров. Затем система управления развернула первую ступень, и та отправилась обратно.

Возвращение первой ступени ракеты Electron, видео:

Как все происходило

Еще до начала миссии Return to Sender ("Вернуть отправителю"), генеральный директор Rocket Lab отмечал, что компания намерена использовать неординарный метод сохранения ускорителя – вместо собственного двигателя его оснастят парашютом, а во время приземления перехватывать агрегат в воздухе предполагается с помощью вертолета. На этот раз подобная процедура не применялась – через 2 часа после запуска первая ступень сделал спуск в океан, где ее "подобрали" специалисты Rocket Lab.