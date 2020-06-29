В конце мая космический корабль SpaceX Crew Dragon доставил астронавтов на Международную космическую станцию. Это был первый в истории подобный полет с применением транспорта частной компании. Несмотря на успех первой части миссии, "эксперты" российского космического ведомства раскритиковали конструкцию корабля и даже назвали его опасным для жизни экипажа.

Ждать адекватной реакции и оценки от "Роскосмоса" дело, конечно, безнадежное. И все же специалисты ведомства высказались по техническим особенностям корабля SpaceX, сообщает 24 канал.

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Что не так с Crew Dragon по мнению "Роскосмоса"

Российские специалисты считают, что расположение жидкостных двигателей огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения прямо за стенкой кабины могут быть опасными для жизни экипажа. Они отмечают, что расположение нескольких тонн токсичных компонентов топлива в непосредственной близости с экипажем серьезно угрожает жизни астронавтов.

Естественно, что в "Роскосмосе" вспомнили прошлогодний взрыв тестового образца при испытании двигателей, что, по мнению экспертов, подчеркивает обоснованность их опасений. Однако, похоже в "Роскосмосе" делают вид, что не понимают, как работают тестовые испытания и процесс подготовки к полету.

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Что понравилось "Роскосмосу"

Вместе с тем специалисты признают ряд преимуществ американского корабля на фоне их "Союза". К преимуществам отнесли наличие достаточного свободного места, так как Crew Dragon рассчитан на 7 астронавтов. Но поскольку NASA урезал экипаж до 4 человек, корабль сейчас переразмерен. Был также отмечен просторный современный интерьер, большие иллюминаторы и удобные откидные кресла.

Напомним, что в апреле между Маском и главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным произошла небольшая перепалка в Twiter, в ходе которой стороны раскритиковали друг друга.