ФБР задержала российского гражданина, который попытался заразить внутреннюю сеть компании Teslа. Так он попытался похитить секретную корпоративную информацию компании.

Как передает издание Electrek, сотрудники ФБР совместно с компанией Tesla сорвали план хакерской атаки на завод Гигафабрика в штате Невада.

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Издание даже узнало имя арестованного – Егор Игоревич Крючков.

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Россиянин Егор Крючков приехал в США в июле по туристической визе. После чего пытался завербовать некоего "русскоязычного сотрудника" фабрики, предложив разделить на двоих миллион долларов за заражение завода вирусным софтом.

Цель

Как рассказал сам Крючков, после взлома они планировали шантажировать CEO компании Илона Маска, что распространят похищенные данные.

Кстати, этот русскоговорящий сотрудник согласился на преступление, но при этом уведомил компанию об атаке. После этого была проведена спецоперация.

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ФБР также выяснило, что россиянин входит в группу, которая шантажировала и другие компании. В июле, пишет ФБР, туристический оператор CWT Group выплатил преступникам 4,5 миллиона долларов.

Очень благодарен. Это была серьезная атака,

– отреагировал на инцидент Маск.