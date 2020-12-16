В Архангельске (Россия) молодая девушка погибла после того, как в ванну упал ее iPhone. На тот момент смартфон был подключен к зарядке.

Прибывшие на вызов Медики констатировали-девушка погибла в результате поражения током, сообщает Gizmochina.

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Детали

24-летняя россиянка Олеся Семенова умерла после того, как ее iPhone упал в ванну. Ее мертвое тело обнаружила соседка по комнате.

Я кричала, трясла ее, но она была бледной, не дышала и не подавала признаков жизни. Мне было очень страшно. Когда я дотронулась до нее, меня ударило током,

– вспомнила подруга.

Кстати, трагедия произошла именно потому, что iPhone был на зарядке. В результате девушка погибла от поражения током.

Погибшая Олеся Семенова / Скриншот

Если бы смартфон просто упал в воду, то самое страшное, что случилось бы, – это поломка устройства. И то, большинство современных смартфонов имеют защиту от воды, то есть обычное падение в воду девайс пережил бы без проблем.