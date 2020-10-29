Спецслужбы соединенных Штатов заявили о многочисленных кибератаках российских хакеров на госпитали страны, целью которых было получение выкупа. Аналогичные нападения ранее были осуществлены на британские медучреждения в мае 2017 года.

Как отмечает The New York Times, благодаря совместному расследованию ФБР, Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Министерства здравоохранения и социальных служб США удалось получить информацию, которая подтверждает тот факт, что главной целью хакеров была система охраны здоровья я США.

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Детали расследования

Отмечается, что российские хакеры, которые нападают на больницы, базируются в Москве и Санкт-Петербурге. При этом у них есть список из 400 медцентров, которые они планируют взломать. Сейчас им удалось проникнуть лишь в 30 учреждений из списка.

Охранная компания Hold Security, которая перехватила частную переписку преступников, в своем расследовании утверждает, что один из хакеров назвал целью атак именно распространение паники.

Специалисты обнаружили, что хакеры использовали программу-вымогатель Ryuk с целью похищения данных и нарушения работы медицинских служб. При этом вирусное программное обеспечение, как правило, шифрует содержимое компьютеров и требует выкуп, чтобы вернуть доступ к данным.

Власти США отмечает, что хакерские атаки становятся еще более опасными на фоне второй волны коронавируса, а также в связи с предстоящими президентскими выборами в США.