Безопасность вакцины под угрозой: российские хакеры взломали американское министерство – СМИ
Российские хакеры 15 декабря взломали министерство внутренней безопасности США. Злоумышленникам якобы удалось заполучить доступ к внутренним коммуникациям министерства.
Эту атаку связывают с кибератаками на американское Министерство финансов и торговли, которые состоялись 13 декабря. Об этом сообщает The Washington Post.
К теме Хакеры похитили секретные данные о вакцине против коронавируса от Pfizer и BioNTech
Американские чиновники на условиях анонимности заявили, что список жертв хакеров будет увеличиваться. Кроме того, прогнозируют, что он будет включать большее количество частных компаний.
Тот факт, что департамент отвечал за защиту страны от физических и кибератак, стал жертвой, подчеркивает значение кампании и ставит под сомнение адекватность усилий федеральной кибербезопасности,
– подчеркнуло издание.
Пресс-секретарь министерства Алексей Волторнист заявил, что ведомство уже проводит расследование атаки.
Как хакеры взломали Министерство
По данным издания, хакеры получили доступ к системам своих жертв благодаря атаке, которая известна как "цепь поставок", или же воспользовавшись рутинными программными исправлениями, присланными к этим системам фирмой SolarWinds. Компания предоставляет инструменты управления сетью. Эксперты отмечают, что характер нападений ориентирован на важные цели.
"Речь идет не о количестве, а о качестве целей", – подчеркнул эксперт по вопросам кибербезопасности Джон Хултквист.
Заметим, Россия отрицает свою причастность к кибератакам.
Поделиться новостью
-
Безопасность вакцины под угрозой: российские хакеры взломали американское министерство – СМИсегодня , 23:49
-
Масштабный сбой в Google: не работают сервисы YouTube, Gmail и другие онлайн продукты компаниисегодня , 14:10
-
Прототип корабля SpaceX Starship взорвался во время тестового полета: впечатляющее видео10 декабря , 01:25