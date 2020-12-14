Российские хакеры 15 декабря взломали министерство внутренней безопасности США. Злоумышленникам якобы удалось заполучить доступ к внутренним коммуникациям министерства.

Эту атаку связывают с кибератаками на американское Министерство финансов и торговли, которые состоялись 13 декабря. Об этом сообщает The Washington Post.

К теме Хакеры похитили секретные данные о вакцине против коронавируса от Pfizer и BioNTech

Американские чиновники на условиях анонимности заявили, что список жертв хакеров будет увеличиваться. Кроме того, прогнозируют, что он будет включать большее количество частных компаний.

Тот факт, что департамент отвечал за защиту страны от физических и кибератак, стал жертвой, подчеркивает значение кампании и ставит под сомнение адекватность усилий федеральной кибербезопасности,

– подчеркнуло издание.

Пресс-секретарь министерства Алексей Волторнист заявил, что ведомство уже проводит расследование атаки.

Как хакеры взломали Министерство

По данным издания, хакеры получили доступ к системам своих жертв благодаря атаке, которая известна как "цепь поставок", или же воспользовавшись рутинными программными исправлениями, присланными к этим системам фирмой SolarWinds. Компания предоставляет инструменты управления сетью. Эксперты отмечают, что характер нападений ориентирован на важные цели.

"Речь идет не о количестве, а о качестве целей", – подчеркнул эксперт по вопросам кибербезопасности Джон Хултквист.

Заметим, Россия отрицает свою причастность к кибератакам.

Обратите внимание! Министерство национальной безопасности США отвечает за безопасность границ, кибербезопасность, а также за безопасное распространение вакцины против коронавируса.